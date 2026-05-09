Shakira ha presentato il brano “Dai Dai” come colonna sonora dei Mondiali di calcio del 2026. La notizia ha suscitato reazioni critiche tra i tifosi italiani, molti dei quali hanno espresso insoddisfazione e ironia sui social media, definendo la scelta come una presa in giro. La cantante colombiana torna così a essere protagonista di un evento sportivo di rilievo, accompagnando la manifestazione con la sua musica.

Il ritorno di Shakira come voce ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, con il brano intitolato “Dai Dai”, ha scatenato un’ondata di malcontento e amara ironia tra i tifosi italiani. Nonostante il ritmo incalzante e la collaborazione con il cantante nigeriano Burna Boy, la scelta di un titolo chiaramente in italiano per la colonna sonora del torneo nordamericano è stata percepita come una beffa atroce, dato che la Nazionale italiana non si è qualificata per la terza volta consecutiva alla massima manifestazione calcistica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shakira (@shakira) Il video della canzone, girato nello storico stadio Maracanã di Rio de Janeiro, ha alimentato ulteriormente le polemiche a causa di alcuni dettagli simbolici.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shakira lancia Dai Dai per i Mondiali 2026 ma gli italiani esplodono: “Sembra una presa in giro”

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