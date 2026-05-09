Sfilata benefica | moda e solidarietà si incontrano a sostegno della Fondazione Ado
Si è svolta una sfilata benefica dedicata a raccogliere fondi per la fondazione Ado, un evento che ha visto protagonisti abiti e sorrisi. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, tutte unite dall’obiettivo di sostenere i progetti dell’organizzazione. Durante la serata, sono stati presentati diversi outfit, mentre il pubblico ha partecipato con entusiasmo, contribuendo con donazioni e supporto.
Una sfilata benefica che celebra la vita attraverso abiti, sorrisi ed emozioni, trasformando la moda in un gesto concreto di vicinanza e sostegno ai progetti della fondazione Ado. L'iniziativa, in collaborazione con Ial Emilia-Romagna, si svolgerà domenica 10 alle 17 presso la Casa del Sollievo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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