Sfilata benefica | moda e solidarietà si incontrano a sostegno della Fondazione Ado

Da ferraratoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta una sfilata benefica dedicata a raccogliere fondi per la fondazione Ado, un evento che ha visto protagonisti abiti e sorrisi. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, tutte unite dall’obiettivo di sostenere i progetti dell’organizzazione. Durante la serata, sono stati presentati diversi outfit, mentre il pubblico ha partecipato con entusiasmo, contribuendo con donazioni e supporto.

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Una sfilata benefica che celebra la vita attraverso abiti, sorrisi ed emozioni, trasformando la moda in un gesto concreto di vicinanza e sostegno ai progetti della fondazione Ado. L'iniziativa, in collaborazione con Ial Emilia-Romagna, si svolgerà domenica 10 alle 17 presso la Casa del Sollievo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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