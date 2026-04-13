Studenti in cammino per la solidarietà | torna la corsa benefica ’Stracarducci for Ado’

Da ferraratoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 si terrà la terza edizione della corsa benefica 'Stracarducci for Ado' presso il liceo Carducci di Ferrara. L'evento ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione e la solidarietà, temi che vengono affrontati anche come materie di studio all’interno dell’istituto. La manifestazione coinvolge studenti e cittadini, che parteciperanno per sostenere cause sociali legate all’adozione e all’assistenza. La corsa rappresenta un momento di sensibilizzazione e di partecipazione collettiva.

L'inclusione e la solidarietà come materie di studio. Al liceo Carducci di Ferrara l'obiettivo è formare cittadini sensibili e consapevoli alle tematiche sociali e per questo domenica 19 tornerà d'attualità la ‘Stracarducci for Ado’, che raggiunge così la sua terza edizione. Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

StraCarducci 2026, la camminata di beneficienza della Fondazione Ado e il Liceo CarducciFerrara, 13 aprile 2026 – I primi richiami all’estate hanno portato Ferrara e la Fondazione Ado a riproporre la camminata di beneficenza...

Ruffano e Torrepaduli in marcia: torna “Solidarietà in cammino”RUFFANO – Ruffano e Torrepaduli in marcia: sabato 11 aprile torna “Solidarietà in cammino”.

Argomenti più discussi: Marcia PerugiAssisi, all’Itts Volta il primo laboratorio del Cantiere per la pace: 200 studenti in cammino verso Assisi; Gli studenti di Corciano scendono in strada per la pace: la comunita' e' chiamata a marciare insieme; Il Dono di Davide: un messaggio di solidarietà e speranza agli studenti di Fiumicino; Da Cremona oltre 500 studenti verso Norimberga.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.