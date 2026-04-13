Studenti in cammino per la solidarietà | torna la corsa benefica ’Stracarducci for Ado’

Domenica 19 si terrà la terza edizione della corsa benefica 'Stracarducci for Ado' presso il liceo Carducci di Ferrara. L'evento ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione e la solidarietà, temi che vengono affrontati anche come materie di studio all’interno dell’istituto. La manifestazione coinvolge studenti e cittadini, che parteciperanno per sostenere cause sociali legate all’adozione e all’assistenza. La corsa rappresenta un momento di sensibilizzazione e di partecipazione collettiva.

L'inclusione e la solidarietà come materie di studio. Al liceo Carducci di Ferrara l'obiettivo è formare cittadini sensibili e consapevoli alle tematiche sociali e per questo domenica 19 tornerà d'attualità la ‘Stracarducci for Ado’, che raggiunge così la sua terza edizione. Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it StraCarducci 2026, la camminata di beneficienza della Fondazione Ado e il Liceo CarducciFerrara, 13 aprile 2026 – I primi richiami all’estate hanno portato Ferrara e la Fondazione Ado a riproporre la camminata di beneficenza... Ruffano e Torrepaduli in marcia: torna “Solidarietà in cammino”RUFFANO – Ruffano e Torrepaduli in marcia: sabato 11 aprile torna “Solidarietà in cammino”. Argomenti più discussi: Marcia PerugiAssisi, all’Itts Volta il primo laboratorio del Cantiere per la pace: 200 studenti in cammino verso Assisi; Gli studenti di Corciano scendono in strada per la pace: la comunita' e' chiamata a marciare insieme; Il Dono di Davide: un messaggio di solidarietà e speranza agli studenti di Fiumicino; Da Cremona oltre 500 studenti verso Norimberga. Tv7 Tg. . UN POLO UNIPD NELL’EX CASERMA SALSA DI TREVISO - Al via i lavori di conversione dell’ex caserma Salsa a Treviso in polo universitario. Ospiterà i corsi di Giurisprudenza e Professioni Sanitarie per gli oltre 2000 studenti iscritti nel trevigiano. - facebook.com facebook “Bella ciao”, cibo e medicine: gli studenti bolognesi a Leopoli. “Qui la pace non è affatto vicina” x.com