Run4Hope Massigen a Palermo gara di solidarietà a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica
A Palermo si svolge la Run4Hope Massigen, una gara podistica di solidarietà che sostiene la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica. La manifestazione si tiene dal 18 al 26 aprile e fa parte di un evento nazionale che coinvolge venti regioni italiane. La corsa si svolge contemporaneamente in diverse località, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca medica.
Torna in Sicilia la Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale che si svolge in contemporanea in venti regioni dal 18 al 26 aprile. La sesta edizione partirà sabato mattina alle 10,30 da Palermo, al Molo Trapeizoidale, con una nuova missione: sostenere la Fondazione per la Ricerca.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Run4Hope Massigen 2026, Vicenza sostiene la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica x.com
Dal 18 al 26 aprile si svolgerà la sesta edizione della Run4Hope Massigen, il giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta Italia. Beneficiaria dell’iniziativa sarà quest’anno la F - facebook.com facebook