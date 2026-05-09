Nella corsa per la posizione in classifica, la squadra si trova ora al settimo posto, il risultato di una partita che si deciderà nel posticipo tra Atalanta e Milan. Prima di questa sfida, l’allenatore aveva dichiarato di considerare anche questa posizione come obiettivo, ma tutto dipenderà dall’esito del match serale. Se l’Atalanta non dovesse perdere, la squadra potrebbe mantenere o migliorare la propria posizione.

Nulla da fare, con quello ’spriraglio’ attraverso il quale Fabio Grosso, alla vigilia della gara dell’Olimpico Grande Torino, aveva detto di guardare anche al settimo posto, che potrebbe chiudersi domani se l’Atalanta non perde contro il Milan il posticipo serale del ‘Meazza’. La settima piazza che potrebbe – condizionale d’obbligo – valere l’accesso all’Europa (sempre che l’Inter vinca la Coppa Italia) era distante sei punti prima che questa 36ma giornata cominciasse, e se è ancora sei punti, è di tutta evidenza come la sconfitta patita dal Sassuolo ieri sera – la quindicesima stagionale) potrebbe cambiare lo scenario. Togliendo già domani...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settimo posto più lontano. Ora dipende dalla Dea

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Husband ran with sister-in-law Reborn to marry a tycoon. Now he begs in tears!

Notizie correlate

Juventus, Bernardo Silva dipende dalla Champions. Senza 4° posto Thuram a rischioDando ascolto agli slogan e alle frasi stereotipate, ai piani della classifica che ormai la Juventus frequenta da qualche anno – la cosiddetta “zona...

Leggi anche: Calciomercato Juve: dipende tutto dalla Champions. Questi 3 super colpi vincolati al quarto posto

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Il campionato della Fidelis non è terminato, quello di Barberini invece sì; WRC – Solberg parte forte in Portogallo: è suo il primo comando del rally; Piastri, podio di carattere a Miami: Abbiamo fatto un grande passo avanti; The Traka, esordio da brividi: Evensen-Lie settimo alla sua prima gara gravel. Doppio piazzamento a Riva del Garda con Arias e Zarantonello.

Polveri sottili, Monza e Brianza al settimo posto nella classifica nazionale delle province più inquinateL’aria a Monza e Brianza e in Lombardia migliora un po’, ma troppo lentamente. Con troppa distanza, ancora, dagli obiettivi europei. È il quadro che emerge dal report Mal’Aria 2026 di Legambiente, che ... ilgiorno.it

Italian Challenge Open: Al Golf Nazionale Hack sempre al comando. Wood scatta al secondo posto a 4 colpi dal leader. Resta in alto Alessandro Nodari, settimo. Nelle foto: Alessandro Nodari (primo italiano), Jhared Hack (Leader), Jacopo Vecchi Fossa e Luc x.com

Il diavolo veste Prada 2 ($101.7M) diventa il settimo film del 2026 a superare i $100M a livello domestico reddit