Servizio civile regionale Sono 59 i posti dedicati per l’Ateneo pisano

L'Università di Pisa ha avviato le procedure di selezione per il Servizio Civile Regionale in Toscana, offrendo 59 posti disponibili. Le opportunità riguardano progetti nei settori dei servizi agli studenti, musei, biblioteche, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico dell'ateneo. Le candidature sono aperte per chi desidera partecipare a queste attività di supporto e tutela delle risorse dell'istituzione.

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PISA L’Università di Pisa apre le selezioni per il Servizio Civile Regionale della Toscana, mettendo a disposizione 59 posti in progetti dedicati ai servizi per gli studenti, ai musei, alle biblioteche, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico dell’Ateneo. Possono partecipare le giovani e i giovani tra i 18 e i 29 anni residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che al momento della domanda non siano occupati. Il percorso ha una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, ed è previsto un contributo mensile di 507,30 euro. Domande solo online entro le 12 del 10 giugno sul portale della Regione Toscana: https:servizi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile regionale. Sono 59 i posti dedicati per l’Ateneo pisano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Servizio Civile Regionale: 23 posti all’Università di SienaArezzo, 4 maggio 2026 – L’ Università di Siena ha aperto le selezioni per l’inserimento di 23 giovani nei progetti di Servizio Civile Regionale,... Servizio civile regionale: quasi 2400 posti per i giovani toscaniAperto un nuovo bando per il servizio civile regionale, un'opportunità importante per 2. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Servizio civile regionale all’Università di Pisa: aperto il bando per 59 posti; Aperto il bando per il Servizio civile regionale all'Università di Siena; Avviso servizio civile regionale; Non aspettare il futuro: fai una scelta Civile!. Servizio civile regionale. Sono 59 i posti dedicati per l’Ateneo pisanoAperto il bando: pportunità per giovani nei servizi agli studenti, nei musei, biblioteche e centri di ricerca . lanazione.it Aperto il bando del Servizio civile regionale per 2.400 giovani toscani tra 19 e 29 anniAi giovani avviati al servizio spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo per lo svolgimento del servizio ... intoscana.it A poco più di un mese dalla votazione, si profila una situazione d’equilibrio per l’iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni!". La modifica della legge sul servizio civile dovrebbe invece essere accettata di misura. È quanto emerge dal 1° sondaggio SSR x.com