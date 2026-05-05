Servizio civile regionale | quasi 2400 posti per i giovani toscani

È stato pubblicato un nuovo bando per il servizio civile regionale in Toscana, offrendo 2.396 posti ai giovani residenti, domiciliati o soggiornanti nella regione. La selezione riguarderà chi desidera partecipare ai progetti previsti, che coinvolgono diverse aree di attività. La possibilità si rivolge a ragazzi e ragazze interessati a mettersi in gioco e contribuire a iniziative locali. La scadenza per presentare domanda non è ancora stata comunicata.

Aperto un nuovo bando per il servizio civile regionale, un'opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti.Servizio civile regionale: i dettagliIl bando è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Quasi 2400 posti per 400 progetti con il Servizio Civile RegionaleFIRENZE – Una opportunità importante per 2396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai... Servizio Civile Regionale: 23 posti all’Università di SienaArezzo, 4 maggio 2026 – L’ Università di Siena ha aperto le selezioni per l’inserimento di 23 giovani nei progetti di Servizio Civile Regionale,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 2.396 posti per il servizio civile regionale; SERVIZIO CIVILE: quasi 158 mila richieste per fare l'esperienza; Servizio Civile Regionale: 23 posti all’Università di Siena; Servizio Civile, boom di domande: quasi 158mila giovani candidati. Toscana, aperto il bando per il Servizio civile regionale: 2.396 posti su quasi 400 progettiUn'opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. Il bando è aperto ed è ... 055firenze.it 2.396 posti per il servizio civile regionaleTOSCANA: Sono 399 i progetti rivolti a giovani fra 18 e 29 anni, inerenti diversi ambiti e territori della Toscana. Come candidarsi, tutti i dettagli ... toscanamedianews.it Buongiorno, dove posso trovare la storia del servizio civile - facebook.com facebook