Servizi sociali Lbc attacca | Persi 4 milioni di euro Replica Galardo | Non è saltato nulla

Negli ultimi giorni si sono susseguite tensioni tra l’amministrazione comunale e l’assessorato ai servizi sociali riguardo ai fondi disponibili e ai progetti in corso. L’associazione di categoria ha accusato la perdita di circa quattro milioni di euro destinati a iniziative sociali, mentre un rappresentante istituzionale ha smentito, affermando che nessun progetto è stato annullato. Alcuni interventi nel settore sociale sono stati sospesi a causa di ritardi nelle procedure e della difficoltà nel trovare immobili adeguati.