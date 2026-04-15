Servizi sociali Lbc attacca | Persi 4 milioni di euro Replica Galardo | Non è saltato nulla
Negli ultimi giorni si sono susseguite tensioni tra l’amministrazione comunale e l’assessorato ai servizi sociali riguardo ai fondi disponibili e ai progetti in corso. L’associazione di categoria ha accusato la perdita di circa quattro milioni di euro destinati a iniziative sociali, mentre un rappresentante istituzionale ha smentito, affermando che nessun progetto è stato annullato. Alcuni interventi nel settore sociale sono stati sospesi a causa di ritardi nelle procedure e della difficoltà nel trovare immobili adeguati.
Alcuni progetti nel campo dei servizi sociali non vedranno la luce per l’impossibilità di rispettare tempi di attuazione e per la mancata individuazione degli immobili idonei. La denuncia è del movimento Latina bene comune, secondo cui “Latina perde risorse fondamentali per il sociale e rinuncia.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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