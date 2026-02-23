Rifiuti Raggi Iren | Costi e servizi seguono precise regole pubbliche

La sindaca di Roma ha criticato i commenti sulla gestione dei rifiuti, attribuendoli a malintesi e false informazioni. Raggi sottolinea che i costi e i servizi sono regolamentati da norme pubbliche e che l’azienda opera nel rispetto di queste regole. Ha inoltre precisato che le tariffe vengono stabilite in modo trasparente e che non ci sono scambi di rifiuti con altre città. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

«Negli ultimi giorni ho letto e ascoltato interventi molto critici sulla gestione dei rifiuti e sul ruolo di Iren, con toni che parlano di azienda orientata solo all’utile, di dividendi ai fondi, di cittadini trasformati in manovali, di rifiuti importati per alimentare l’impianto e di una presunta “tirannide economica”. Il confronto è sempre legittimo, soprattutto quando si parla di servizi pubblici. Ma proprio perché il tema è serio, è giusto chiarire alcuni punti con precisione». Samuele Raggi, presidente di Iren Ambiente, esprime una riflessione, dopo una protesta, organizzata sabato 21 pomeriggio, in piazza Cavalli, da un gruppo di cittadini, contrari all’attuale sistema di tariffazione puntuale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Bianco e marrone, l’abbinamento colore dalle regole preciseL’abbinamento tra bianco e marrone torna di moda e conquista il guardaroba di chi cerca uno stile semplice ma elegante.

Leggi anche: L’edilizia che cambia. Tra modernizzazione delle regole e tutele precise

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Rieti, Regnini (Asm): «Maggiore differenziazione dei rifiuti a Casapenta per avere trasporti e costi ridotti»RIETI - Cinque milioni di euro per aumentare la differenziazione dei rifiuti solidi urbani, riducendo i costi di trasferimento verso la discarica di Viterbo. È la cifra che Asm punta a ottenere dalla ... ilmessaggero.it

Rifiuti, torna il termovalorizzatore e rispunta l’opzione ScarpinoTorna viva e concreta l’opzione di realizzare un impianto di termovalorizzazione per la chiusura del ciclo dei rifiuti nel sito di Scarpino, sulle alture di Sestri Ponente. La proposta è allo studio ... genova.repubblica.it

Grande risultato per il comune di Senigallia! La raccolta differenziata ha raggiunto il 73,13% nel comune di Senigallia, confermando un percorso virtuoso di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di maggiore sostenibilità . Un grazie enorme va a tutti i ci - facebook.com facebook