Fiera dell' Annunziata tutte le info | percorso parcheggi e modifiche a viabilità bus e rifiuti

Il 25 marzo si svolge la Fiera dell'Annunziata nel centro storico di Viterbo, con bancarelle e stand che occupano le vie e le piazze della zona. Sono previste modifiche alla viabilità, con restrizioni per i veicoli e variazioni nella circolazione dei bus. Sono stati indicati anche i parcheggi disponibili e le modalità di gestione dei rifiuti durante la giornata.

Fiera dell'Annunziata a Viterbo. Il 25 marzo è il giorno del tradizionale appuntamento nel centro storico, che dall'alba al tramonto riempie vie e piazze di stand e bancarelle. Percorso, orari, parcheggi, viabilità e divieti, modifiche ai bus di Francigena e alla raccolta dei rifiuti: tutto quello che c'è da sapere. La fiera del 25 marzo si snoda per via Cavour, via Ascenzi, piazza dei Caduti, piazza Martiri d'Ungheria, largo B. Croce, via Marconi, piazza Verdi, via F.lli Rosselli, via Matteotti, piazza della Rocca, via Amendola e via San Faustino. In via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza San Faustino il mercatino straordinario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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