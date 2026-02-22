Dal Paese del Sol Levante dove i felini sono venerati un rituale da fare con il proprio micio che richiama i valori tradizionali di Kizuna e Ichigo ichie | armonia gratitudine e legame

Il Giappone ha istituito la Giornata del Gatto il 22 febbraio, in riconoscimento della forte venerazione verso i felini. Questa ricorrenza si celebra con rituali che rafforzano il legame tra i proprietari e i loro gatti, rispecchiando valori come armonia e gratitudine. La festività richiama tradizioni radicate nel rispetto e nella cura degli animali, evidenziando l'importanza culturale che i felini hanno nel Paese. Molti giapponesi partecipano a eventi e rituali dedicati ai loro gatti, rafforzando il rapporto con i loro amici a quattro zampe.

S e in Italia si festeggia il 17 febbraio, in Giappone le celebrazioni sono il 22 febbraio: la Giornata del Gatto, o Neko no Hi è una ricorrenza importante, dal momento che il Paese del Sol Levante ha una vera e propria adorazione per i felini. L'istituzione del Neko no Hi o Giornata del Gatto risale al 1987, e la data non è casuale. La sequenza 2-2-2, che in giapponese si legge "ni-ni-ni", ricorda il miagolio, nyan-nyan-nyan. La data 222 ha dunque un suono singolarmente felino.

