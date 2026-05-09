La premier ha partecipato a incontri dedicati a temi come sicurezza ed energia, sottolineando l'esigenza di maggiore autonomia in questi settori. Durante la giornata, si è spostata tra sessioni di discussione e incontri con altri esponenti politici, mantenendo un atteggiamento pratico e concentrato sulle questioni concrete. La sua presenza si è svolta in un clima di dialogo istituzionale, senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche di rilievo.

Giorgia Meloni arriva tra sedute d'autore e geometrie post-moderne. La premier, come Milano, è pragmatica. E la Triennale non è proprio una sconosciuta. Quando al Palazzo dell'Arte sorgeva l'Old fashion, storico locale meneghino, la destra milanese era di casa con le feste tricolori. La due giorni di Confagricoltura è l'occasione per ricordare che il settore "è centrale per la nostra vita, la nostra identità" ed è di nuovo "protagonista". In prima fila siedono tra gli altri il ministro Francesco Lollobrigida, il ministro Pichetto Fratin, il presidente della Regione Attilio Fontana, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il parlamentare Marco Osnato e l'europarlamentare Carlo Fidanza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Serve autonomia su sicurezza e energia"

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