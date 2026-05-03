Agenti in divisa si recano nelle case delle persone, non per effettuare controlli, ma per offrire supporto e promuovere la sicurezza. Organizzano incontri per sensibilizzare sulla tutela, rafforzando il rapporto diretto con i cittadini coinvolti in iniziative del Terzo settore. Questi interventi mirano a favorire l’autonomia e a creare un punto di riferimento più vicino alle persone più fragili.

Agenti in divisa che bussano alla porta non per un controllo, ma per portare sicurezza, consapevolezza e un rapporto più diretto con le persone protagoniste di progetti del Terzo settore. È accaduto nei giorni scorsi nelle sedi delle associazioni Uroburo e Capirsi Down a Monza, dove il Comando di via Marsala ha tenuto due moduli formativi inseriti nel progetto “Il Dopo di Noi“, rivolto ad adulti con disabilità cognitiva dotati di buona autonomia negli spostamenti e nella gestione della quotidianità. Il primo incontro si è svolto nella sede di Uroburo, in via Pascarella. Qui gli agenti hanno scelto un approccio pratico, immediato, costruito su esempi concreti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli agenti a portata dei più fragili. Incontri su sicurezza e autonomia

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