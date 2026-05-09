Serie D | la Nuova Igea Virtus accusa il Savoia di una sceneggiata

La Nuova Igea Virtus ha accusato il Savoia di aver messo in scena una sceneggiata durante l'ultima partita di Serie D. Nel frattempo, si discute sulla possibilità che il ricorso presentato contro la Reggina possa influenzare in modo significativo la posizione in classifica del Girone I. La vicenda ha suscitato reazioni tra le squadre coinvolte e apre il dibattito sulle decisioni disciplinari e le modalità di gestione dei casi di fair play.

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? Punti chiave Perché la Nuova Igea Virtus accusa il Savoia di ipocrisia?. Come può il ricorso sulla Reggina stravolgere la classifica del Girone I?. Chi pagherà le conseguenze se i risultati vengano modificati dai tribunali?. Quali sono i dettagli della sceneggiata denunciata dalla società della Igea?.? In Breve Polemica scoppiata sabato 09 maggio 2026 nel Girone I della Serie D.. Paragone tra squalifica portiere Savoia e ricorso aperto dalla Reggina 1914.. Rischio alterazione classifiche playoff e playout per decisioni dei tribunali sportivi.. Contestazione sulla coerenza temporale nell'applicazione delle norme del club campano.. La Nuova Igea Virtus ha lanciato un attacco frontale e pungente contro il Savoia 1908 questo sabato 09 maggio 2026, denunciando una gestione comunicativa che definisce una vera e propria sceneggiata sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie D: la Nuova Igea Virtus accusa il Savoia di una sceneggiata ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Igea Virtus: 5 punti di penalizzazione, Bonina sfida SavoiaIl clima calcistico nella provincia di Caltanissetta si surriscalda non per i risultati sul campo, dove la Nuova Igea Virtus domina nettamente il... Il maltempo non molla, rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus-RegginaUn acquazzone si è abbattuto su Barcellona Pozzo di Gotto poco prima dell'inizio della gara. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Nuova Igea Virtus; Campionato: Domenica 3 Maggio il gran finale; Serie D, la Vigor ospita la Nuova Igea Virtus per chiudere al meglio la stagione; Scheda squadra Nuova Igea Virtus. Nuova Igea Virtus, dura replica al Savoia: Le regole valgono solo quando conviene?Nel comunicato diffuso dalla società barcellonese emerge un chiaro riferimento alle recenti dichiarazioni del Savoia, che aveva tentato di distinguere il caso del portiere squalificato — che coinvolse ... goalsicilia.it Serie D, poker della Vigor Lamezia alla Nuova Igea Virtus: decisivi Ordonez e CosendeyLamezia Terme – Si conclude con una vittoria la stagione della Vigor Lamezia, tornata al successo dopo oltre due mesi grazie al poker rifilato alla ... lametino.it Nuova Igea Virtus, il futuro è adesso: Marra e Chiavaro verso la conferma x.com