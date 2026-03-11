Nella provincia di Caltanissetta, il campionato di calcio vede la Nuova Igea Virtus in testa con una netta supremazia, ma la situazione si complica a causa di una penalizzazione di cinque punti inflitta alla squadra. Contestualmente, il dirigente Bonina ha sfidato pubblicamente la squadra avversaria Savoia, mentre la disputa legale continua a tenere banco e a influenzare il clima sportivo locale.

Il clima calcistico nella provincia di Caltanissetta si surriscalda non per i risultati sul campo, dove la Nuova Igea Virtus domina nettamente il campionato, ma per una battaglia legale che minaccia di ribaltare l’intera classifica. Il presidente onorario Immacolato Bonina ha scatenato una polemica accesa contro le società rivali Savoia e Nissa, accusandole di cercare di colmare il divario sportivo attraverso ricorsi giudiziari e richieste di penalizzazioni. La tensione è massima in vista delle gare decisive, con il rischio concreto che un vizio formale su un portiere possa decidere la sorte del titolo. L’atmosfera a Barcellona Pozzo di Gotto è elettrica, poiché la dirigenza locale vede minacciata la credibilità del torneo da manovre considerate poco etiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Igea Virtus: 5 punti di penalizzazione, Bonina sfida Savoia

