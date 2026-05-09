Dopo aver completato l’undicesima stagione consecutiva in serie D, le squadre si preparano a fare il punto sulla loro annata. Tra le formazioni che hanno concluso il campionato, alcune hanno mostrato carattere e resistenza, mentre altre hanno affrontato sfide più difficili. Le analisi riguardano le prestazioni, i risultati e le difficoltà incontrate durante il torneo, con commenti di alcuni addetti ai lavori sulla tenuta delle formazioni e sugli aspetti da migliorare per il futuro.

Concluso l’undicesimo campionato consecutivo in serie "D", è tempo di bilanci in casa di un Ghiviborgo che guarda già al futuro, con il nodo allenatore da sciogliere per iniziare a programmare la prossima stagione, in un ambiente molto diverso rispetto a dodici mesi fa, quando si parlò molto di fusione-cessione del titolo e, poi, non se ne fece niente. Ora è pronto un nuovo progetto, a cominciare da un rinnovato e qualificato settore giovanile, guidato da Andrea Motroni (insieme a Sirio Pellegrini e a Roberto Semplici), mentre il presidente Alessandro Remaschi, con un classico comunicato, ci tiene a ringraziare "società, consiglieri, collaboratori sportivi e tutti i volontari, per aver raggiunto la permanenza in serie “D”".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Il bilancio. Remaschi: "Tutti bravi. Ghiviborgo coriaceo»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ghiviborgo, 11esima stagione in Serie D: Remaschi: “È un nuovo inizio? Cosa scoprirai Come farà il Ghiviborgo a trasformare la salvezza in ambizione? Chi sono i collaboratori che hanno garantito questo miracolo...

Serie "D» - Girone "E»: il derby. Ghiviborgo beffato dall’Aquila nel finaleAQUILA MONTEVARCHI 1 GHIVIBORGO 0 AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Failli; Cecconi, Mariniello, Coly; Rosini (71’ Mencagli), Nannini (88’ Cocci), Mattei,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sondrio calcio, il bilancio di un anno amaro; Vranic rovina l'ultima al Mercante ma a Bassano il bilancio è ancora positivo; L'altro scudetto di Oaktree: secondo utile di fila. Viaggio nel bilancio dell’Inter; Consiglio Comunale: approvate variazioni di bilancio, ratifiche PNRR e surroghe. Il resoconto della seduta del 5 maggio.

Serie D» - Il bilancio. Remaschi: Tutti bravi. Ghiviborgo coriaceo»Il presidente dei colchoneros ha voluto rendere omaggio alla squadra che ha lottato e conquistato la salvezza. sport.quotidiano.net

Trapani, il bilancio di Aronica: 49 punti conquistati sul campo. Saremo protagonisti in DIl tecnico del Trapani Salvatore Aronica, intervistato da SportSicily, ha tracciato un bilancio sulla stagione del club siciliano, chiusa con la retrocessione. tuttomercatoweb.com

Mentre Beverly Hills 90210 torna in televisione, tre protagonisti della serie ci riportano indietro nel tempo a quegli anni ’90 in cui tutto sembrava possibile. Tranne una cosa: essere imperfetti e comunque felici x.com

Posizione in classifica di Serie A se presa da quando Spalletti è arrivato alla Juve reddit