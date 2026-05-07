Il Ghiviborgo torna a disputare la sua 11esima stagione in Serie D, segnando un nuovo capitolo per il club. Il direttore sportivo ha commentato il momento come un punto di partenza, sottolineando l’impegno dei collaboratori che hanno contribuito a mantenere la categoria. La squadra si prepara alla nuova stagione, con l’obiettivo di migliorare rispetto all’anno precedente e di affrontare il campionato con determinazione.

? Cosa scoprirai Come farà il Ghiviborgo a trasformare la salvezza in ambizione?. Chi sono i collaboratori che hanno garantito questo miracolo sportivo?. Perché il ritorno di Nottoli è fondamentale per l'identità del club?. Come influirà il sostegno degli sponsor sulla prossima stagione?.? In Breve Merito tecnico attribuito a Iuriy Cannarsa e Corrado Ingenito per la salvezza.. Ritorno in rosa del simbolo storico Edoardo Nottoli dopo otto stagioni.. Sostegno economico garantito da sponsor e partner della Valle del Serchio.. Gestione tecnica fluida tra il passaggio da Ingenito a Cannarsa.. La salvezza del Ghiviborgo in Serie D si consolida con l’undicesima stagione consecutiva nella categoria, un traguardo storico sancito dalle parole di Alessandro Remaschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghiviborgo, 11esima stagione in Serie D: Remaschi: “È un nuovo inizio

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