Barletta promosso in serie C Manfredonia salvo Calcio serie D girone H ultima giornata | retrocessi Ferrandina e Acerrana Chi accede a playoff e playout | una pugliese a rischio retrocessione

Nell'ultima giornata di Serie D girone H, il Manfredonia ha ottenuto la salvezza battendo in trasferta l'Acerrana con il punteggio di 2-1, mentre il Ferrandina e l'Acerrana sono retrocessi. La promozione in serie C è andata al Barletta, che ha concluso la stagione in prima posizione. Tra le squadre che accederanno ai playoff e playout, una formazione pugliese rischia di retrocedere, mentre la classifica completa si è definita con i risultati della giornata.

Serie D girone H, risultati 38ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla in Sinni-Afragolese 2-0, Gravina in Puglia-Real Normanna 3-2, Heraclea-Ferrandina 2-1, Nardò-Barletta 1-0, Nola-Martina 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Sarnese 2-2. Classifica: BARLETTA 70 Martina, Città di Fasano 62 Paganese 58 Nardò, Gravina in Puglia 55 Afragolese 49 Fidelis Andria, Virtus Francavilla Fontana 48 Francavilla in Sinni, Manfredonia, Real Normanna 43 Sarnese, Nola 41 Heraclea 38 Pompei 34 Ferrandina 30 Acerrana 14 Barletta promosso in serie C. Ferrandina e Acerrana retrocessi in Eccellenza.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione Notizie correlate Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playoutSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla... Leggi anche: Serie C girone C, serie D girone H, ultima giornata di Eccellenza pugliese Calcio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'Ostiamare di De Rossi è promossa in Serie C; Scheda squadra Barletta 1922; Undici anni senza Serie C (stagione 2025/26): un gruppo di ragazzi fantastiCi; Domenica di festa al Puttilli: Barletta già in C vince 3-0 con l’Acerrana. Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a ...Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione ... noinotizie.it Il Barletta già promosso in C chiude il campionato con un ko a NardòFinisce con una sconfitta il campionato del Barletta. I biancorossi, già promossi in serie C, cedono a Nardò per 1-0. Decisiva la rete di D'Anna allo scadere del primo tempo. Ora la poule scudetto, pr ... barlettaviva.it Prepararsi al futuro significa saper raccontare il proprio valore. #BPPB ha partecipato a RE-STA-RE, il laboratorio di job placement promosso da Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani insieme agli Atenei del territorio. Al centro dell’incontro, il tema del collo facebook