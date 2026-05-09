Serie C Dierre vola in semifinale playoff e coach Inguaggiato esulta

La Dierre si qualifica per la semifinale dei playoff di Serie C dopo aver vinto la partita contro l'Olympia Comiso. La squadra ha ottenuto la vittoria in una sfida difficile, dimostrando grande impegno e determinazione. Il pubblico al Palumaka ha festeggiato con entusiasmo il passaggio del turno, mentre il coach ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

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Il Palumaka esplode di gioia. La Dierre vola in semifinale playoff dopo aver superato un ostacolo durissimo come l'Olympia Comiso, battuto con una prestazione di rara intensità. Ora i bianco blu sono a caccia di un posto in B Interregionale, e il prossimo avversario sulla loro strada sarà Gela.🔗 Leggi su Today.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Biancanigo esulta: vola in semifinale grazie a Di NapoliCon la vittoria per 1-0 del Biancanigo sul Faenza Under21, grazie alla rete di Francesco Di Napoli, si è completato il primo turno dei playoff di... Milano vola in semifinale playoff: MVP ed Egonu puntiUna prestazione collettiva di alto livello ha guidato la Numia Vero Volley Milano alle semifinali dello Scudetto, con una gestione impeccabile della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Play off, Dierre Reggio domenica in trasferta a Comiso · ilreggino.it; Dierre Basketball in semifinale: battuto il Comiso 74-67; Dierre espugna Comiso ai supplementari: 92-90 e slancio playoff. Serie C, Dierre vola in semifinale playoff e coach Inguaggiato esultaOra l’attenzione si sposta sulla semifinale contro Gela. Un avversario temutissimo. Il tecnico ribadisce: Per Gela abbiamo solo 10 giorni, ma li useremo in modo intenso ... reggiotoday.it Impresa Dierre, vittoria a Comiso dopo thriller ai supplementari: ora i playoff fanno sognare!La Dierre vince 92-90 dopo supplementari sul campo dell’Olympia Comiso in gara 1 dei playoff di Serie C. Miljanic trascina con 30 punti ... ilmetropolitano.it SERIE A | In campo Cagliari - Udinese #ANSA x.com Posizione in classifica di Serie A se presa da quando Spalletti è arrivato alla Juve reddit