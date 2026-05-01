Biancanigo esulta | vola in semifinale grazie a Di Napoli

Il Biancanigo ha superato il Faenza Under21 per 1-0 nel primo turno dei playoff di Terza Categoria, grazie a un gol di Francesco Di Napoli. La vittoria ha permesso alla squadra di qualificarsi per le semifinali. La partita si è giocata in una giornata di clima freddo e il match è stato deciso nel secondo tempo. I giocatori hanno celebrato il risultato sul campo al termine del match.

Con la vittoria per 1-0 del Biancanigo sul Faenza Under21, grazie alla rete di Francesco Di Napoli, si è completato il primo turno dei playoff di Terza Categoria. I giallorossi castellani, raggiungono così nelle semifinali la Compagnia dell’Albero, che affronteranno mentre nell’altra semifinale del girone B lo Sporting Lugo del tecnico Mario Mazzotti (nella foto) secondo al termine della stagione regolare, affronterà –queste partite si giocheranno domenica 10 maggio – il Villanova che aveva vinto contro pronostico, opposta agli imolesi della Juvenilia. Nel girone A (le due semifinali si giocano sabato 9 maggio), la Polisportiva Camerlona,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biancanigo esulta: vola in semifinale grazie a Di Napoli Notizie correlate Virtus, cuore e carattere: rimonta la Guerri Napoli e vola in semifinale di Coppa ItaliaI bianconeri superano la squadra di Coach Magro grazie a un super Edwards e a un terzo quarto da urlo. Napoli Tennis Cup 2026, Bondioli vola in semifinale: si ferma la corsa di CinàIl 20enne ravennate rappresenterà i colori azzurri tra i magnifici quattro che si contenderanno il titolo.