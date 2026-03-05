Milano vola in semifinale playoff | MVP ed Egonu punti

Milano si qualifica per le semifinali dei playoff grazie a una prova di squadra di alto livello, con MVP e Egonu che contribuiscono con punti decisivi. La partita viene gestita con precisione e determinazione, portando la squadra avanti nel torneo. La vittoria arriva dopo un match intenso, in cui i giocatori dimostrano compattezza e capacità di mantenere il controllo del gioco fino alla fine.

Una prestazione collettiva di alto livello ha guidato la Numia Vero Volley Milano alle semifinali dello Scudetto, con una gestione impeccabile della gara e una fase di muro-difesa particolarmente efficace. L’attenzione era concentrata sull’apporto decisivo di Paola Egonu e sulla solidità del reparto centrale guidato da Anna Danesi, elementi chiave di una vittoria netta che chiude la serie in tre set. La sfida, disputata presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro, ha visto Milano mettere in campo una gara brillante in fase di servizio e una difesa ordinata che ha consentito di spezzare gli equilibri già nel primo tempo. Il successo finale, con il punteggio di 0-3 (20-25; 19-25; 22-25), assegna alle milanesi l’accesso alla Semifinale Scudetto, dove affronteranno la vincente del confronto tra Scandicci e Bergamo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

