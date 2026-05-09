La squadra di volley femminile di Serie A1 ha annunciato l’arrivo di Matilde Munarini, una giocatrice che si distingue per il suo talento, i centimetri e l’ambizione. La società ha deciso di rafforzare il reparto centrale con questa scelta, puntando a migliorare la propria formazione. Munarini contribuirà a rafforzare la squadra, che si sta concentrando sulla costruzione di un roster competitivo per la prossima stagione.

Matilde Munarini alza il muro di una Uyba Volley Busto Arsizio che sta costruendo una squadra molto interessante. Dopo i rumor delle scorse settimane, è arrivata la notizia dell’acquisto di Matilde Munarini, centrale vicentina classe 2004, 187 centimetri di altezza, reduce dall’esperienza con l’ Imoco Conegliano, club con cui ha conquistato Scudetto e Coppa Italia. Cresciuta nella “cantera“ della società veneta, Munarini è uno dei migliori talenti usciti dal vivaio di Conegliano. Rinforzo importante per coach Barbolini che, nel reparto, può contare già su Torcolacci e Marchesini. Sta nascendo così una Uyba da quartieri medio alti, dopo gli innesti dell’opposto ceco Monika Brancuská, della schiacciatrice figlia d’arte Leana Grozer e della schiacciatriceopposto giapponese Yukiko Wada.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A1 femminile. Ecco Munarini: talento, centimetri e ambizione. La Uyba ha scelto il rinforzo per il reparto centrale

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Serie A1 femminile. Ecco Munarini: talento, centimetri e ambizione. La Uyba ha scelto il rinforzo per il reparto centraleMatilde Munarini alza il muro di una Uyba Volley Busto Arsizio che sta costruendo una squadra molto interessante. sport.quotidiano.net