Nico Paz il Real Madrid ha scelto il futuro del talento argentino Ecco che cosa succederà in estate

Il club spagnolo ha deciso di portare Nico Paz nel proprio roster a partire dalla prossima stagione. Attualmente in prestito al Como, il giocatore argentino sarà trasferito al Real Madrid durante il periodo di calciomercato estivo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le trattative sono in corso e si attendono annunci nelle prossime settimane.

Il Real Madrid ha scelto il futuro di Nico Paz. Ecco che cosa succederà in estate al talento argentino attualmente in forza al Como. Uno dei nomi che suscita maggiore interesse in Serie A e non solo, il trequartista Nico Paz, sembra ormai destinato a sfuggire al calcio italiano per fare ritorno alla base. Nonostante l’impatto devastante con la maglia del Como, il futuro del fantasista è blindato. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid mantiene un controllo totale sul ragazzo grazie a un’architettura contrattuale che non lascia scampo alla concorrenza. L’accordo prevede una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro per il 2026 e da 10 milioni per il 2027, oltre a una percentuale del 50% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Paz, il Real Madrid ha scelto il futuro del talento argentino. Ecco che cosa succederà in estate Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Futuro di Nico Paz: il Real Madrid pianifica il suo rinnovo in estateIl Real Madrid guarda al futuro con una strategia mirata alla valorizzazione dei talenti internazionali provenienti dal vivaio. Una selezione di notizie su Nico Paz il Real Madrid ha scelto il... Temi più discussi: Nico Paz, ciao ciao Como ma niente Real! La clamorosa indiscrezione dalla Spagna; Il Real Madrid è praticamente obbligato a riprendersi Nico Paz dal Como, visto che rischia di perdere un talento enorme (e decine di milioni di euro); Como-Real, asse rovente: Pitarch l'obiettivo di Fabregas, Inter su Nico Paz; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa. Nico Paz Real Madrid, delineato il futuro del trequartista del Como. Ecco cosa succederà in estateIl mercato estivo si avvicina e le grandi manovre dei top club europei iniziano a delinearsi con grande chiarezza. Al centro delle attenzioni internazionali c’è il cristallino talento di Nico Paz, att ... calcionews24.com Svolta Nico Paz, niente Real: resta in Serie AIl futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere. Si allontana l'ipotesi di un ritorno al Real per una permanenza in Serie A ... calciomercatonews.com In una serata bagnata dalla pioggia, a prendersi la scena è stato Nico Paz, protagonista assoluto con la maglia dell’Argentina nell’amichevole contro la Mauritania. Il talento del Como ha lasciato il segno con una prestazione di qualità, impreziosita dal primo g - facebook.com facebook VIDEO / Il primo gol di Nico Paz con la maglia dell’Argentina è bellissimo: Messi applaude x.com