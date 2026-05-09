Serie A oggi Lecce-Juventus – Diretta

Oggi, sabato 9 maggio, si gioca la partita tra Lecce e Juventus valida per la 36esima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio Via del Mare e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. La Juventus affronta la trasferta contro il Lecce, con calcio d’inizio programmato in questa giornata di campionato.

(Adnkronos) – Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri scendono in campo a Lecce – in diretta tv e streaming – per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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