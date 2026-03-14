Serie A oggi Napoli-Lecce – La partita in diretta

Oggi si gioca Napoli-Lecce, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte affronta il Lecce al Maradona, in un match che si svolge nel pomeriggio di sabato 14 marzo. La gara viene trasmessa in diretta e rappresenta uno degli incontri principali di questa giornata di campionato.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Antonio Conte ospita il Lecce al Maradona in uno degli anticipi della ventinovesima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dalla vittoria contro il Torino nell'ultimo weekend, anche la squadra di Di Francesco è reduce dal successo contro la Cremonese. Calcio d'inizio alle 18. Dove vedere Napoli-Lecce? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn Nella prossima giornata di campionato, il Napoli sarà impegnato in trasferta a Cagliari venerdì 20 marzo alle 18:30. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Serie A, oggi Juve-Lecce – La partita in diretta

Napoli Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Lecce streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A NAPOLI LECCE STREAMING TV – Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore...

[IN DIRETTA] Napoli-Lecce | Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi!

Aggiornamenti e notizie su Serie A oggi Napoli Lecce La partita in...

Temi più discussi: Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Napoli-Lecce oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni.

Napoli-Lecce diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVEGli azzurri di Conte tornano in campo con una grande occasione per difendere il loro posto nella prossima Champions League: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeIl Napoli riceve il Lecce nel 29° turno di Serie A. Dieci finali da giocare tutte d'un fiato. E' così che Antonio Conte vede gli impegni della coda finale di campionato che decideranno le posizioni di ... tuttosport.com

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte conferma Højlund dal 1’ Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, anticipo della 28ª giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in un buon momento di forma dopo le due vittorie consecutive contro Verona e T - facebook.com facebook

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte punta su Meret, Di Francesco con Stulic x.com