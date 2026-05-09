L'incontro tra Lecce e Juventus si disputa questa sera nella 36a giornata del campionato di Serie A. La partita si svolge in un orario stabilito e sarà trasmessa su canali televisivi e piattaforme di streaming dedicati. Le formazioni probabili sono state annunciate dai rispettivi allenatori, con alcune variazioni rispetto alle ultime gare. La sfida si gioca allo stadio locale, con i tifosi che potranno seguire l’evento anche attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali.

Lecce-Juventus è il match del sabato sera della 36a giornata del campionato di Serie A. I salentini, allo Stadio Via del Mare, sono a caccia di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione mentre i bianconeri devono vincere per cercare di piazzarsi tra le prime quattro in classifica e qualificarsi per la prossima Champions League. La squadra di Luciano Spalletti al momento è quarta con 65 punti, a -2 dal Milan, a +1 sulla Roma e a +3 sul Como. Il club guidato in panchina da Eusebio di Francesco è appena fuori dalla zona retrocessione, quart’ultimo con 32 punti, a +4 sulla Cremonese. Il match di andata tra Juventus e Lecce a Torino è finito in parità per 1-1 con le reti di Lameck Banda e Weston McKennie.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lecce-Juventus oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

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