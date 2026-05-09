Serie A l’Inter non si ferma più | domina all’Olimpico e cala il tris alla Lazio
L’Inter ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Lazio all’Olimpico, confermando la sua forma dopo la conquista dello scudetto. La squadra ha dominato il match, mettendo a segno tre gol senza subire reti. La partita si è giocata pochi giorni prima della finale di Coppa Italia tra le due squadre. La vittoria dell’Inter ha rafforzato la sua posizione in classifica e ha segnato un ulteriore passo verso la fine della stagione.
L’ Inter non è sazia dopo la conquista dello scudetto e supera 3-0 la Lazio all’Olimpico. Prova di forza dei campioni d’Italia che mandano ai biancocelesti, prima della finale di Coppa Italia, che vedrà le due squadre l’una contro tra quattro giorni. Primo tempo dominato dalla squadra di Chivu, in vantaggio con una conclusione in area di Lautaro Martinez. Ancora il Toro serve a Petar Sucic l’assist per lo splendido tiro a giro del croato, sul quale non può nulla Motta. Nella ripresa la Lazio resta in dieci uomini per un fallaccio di Romagnoli. L’Inter stacca un po’ la spina e i biancocelesti sfiorano il gol con Isaksen e Noslin. Al 76’ arriva il tris con Mkhitaryan, che trasforma l’assist di Bonny, arrotondando il risultato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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