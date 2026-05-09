Serie A l’Inter non si ferma più | domina all’Olimpico e cala il tris alla Lazio

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Lazio all’Olimpico, confermando la sua forma dopo la conquista dello scudetto. La squadra ha dominato il match, mettendo a segno tre gol senza subire reti. La partita si è giocata pochi giorni prima della finale di Coppa Italia tra le due squadre. La vittoria dell’Inter ha rafforzato la sua posizione in classifica e ha segnato un ulteriore passo verso la fine della stagione.

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