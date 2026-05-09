Serie A Lecce-Juventus 0-1

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentaseiesima giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Lecce. Il gol decisivo è arrivato poco dopo l'inizio della partita, realizzato da Vlahovic. La squadra ospite ha mantenuto il risultato fino al termine, portando a casa i tre punti. La partita si è giocata senza ulteriori reti o eventi significativi.

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La Juventus vince 1-0 contro il Lecce nella trentaseiesima giornata di Serie A. La partita decisa dal gol di Vlahovic a inizio gara. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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