Sabato sera si terrà la partita tra Lecce e Juventus, una delle sfide più decisive della stagione di Serie A. Il Lecce, allenato da Di Francesco, si trova a quattro punti sopra la zona retrocessione e ha recentemente conquistato una vittoria importante contro il Pisa. La squadra si presenta con entusiasmo, consapevole dell’importanza di non perdere ulteriori punti in vista delle prossime partite.

Sabato sera si giocherà una delle partite spartiacque del nostro campionato. Il Lecce di Di Francesco che, in questo momento, si trova a +4 punti sulla zona retrocessione, arriva a questa partita con grande entusiasmo, dovuta anche alla vittoria ottenuta contro il Pisa di fondamentale importanza. La Juventus di Spalletti arriva a questa partita con le spalle al muro: il recente passo falso interno contro il Verona ha frenato la sua corsa verso la Champions, permettendo alla Roma di avvicinarsi ad un punto di distanza. Lecce: Sarà in grado di mettere in difficolta i bianconeri blindando la salvezza?. I salentini hanno un grande opportunità di fare un altro piccolo passo verso la salvezza, facendo risultato Sabato contro i bianconeri.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A, Lecce-Juventus: ora è vietato sbagliare

RIGORE DAVID / JUVENTUS - LECCE

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