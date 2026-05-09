Serie A | Lecce e Cremonese sprint finale per la salvezza

Da serieagoal.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa per evitare la retrocessione in Serie A si fa più intensa con Lecce e Cremonese che si sfidano nelle ultime giornate. Con Pisa e Hellas Verona già retrocesse, le due squadre sono le ultime a lottare per mantenere il posto nella massima serie. La Fiorentina e il Cagliari sembrano aver già raggiunto la salvezza, mentre le altre squadre ancora in corsa cercano di conquistare punti decisivi.

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La lotta per la salvezza non è ancora finita. Con Pisa e Hellas Verona ormai retrocesse, a battersi per non andare in Serie B sono rimaste Lecce e Cremonese, mentre Fiorentina e Cagliari sono ormai quasi certe della permanenza in A. Oggi il distacco tra i salentini e i lombardi è di quattro punti, con il Lecce a occupare l’ultimo posto disponibile per la salvezza. Mancano solo tre partite e ogni secondo, ogni minuto, ogni episodio può risultare decisivo. Da una parte c’è la voglia di rivalsa di Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia; dall’altra la volontà di Giampaolo di evitare un ritorno immediato della Cremonese in Serie B dopo appena un anno tra i grandi.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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