Cremonese missione salvezza | a Lecce sarà una finale

Domenica alle 12.30, Lecce e Cremonese si sfideranno in una partita decisiva per la salvezza in Serie A. La sfida si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione. La partita si svolgerà allo stadio della squadra ospite, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Il duello salvezza che si giocherà domenica alle 12.30 tra Lecce e Cremonese può essere definito in molti modi e con altrettante parole. Cercando di sintetizzare il tutto, però, si può affermare che si tratta di un "esame-verità" che la squadra di Nicola non può assolutamente sbagliare. In effetti, uscire sconfitti dal "Via del Mare" aumenterebbe in modo più che preoccupante le possibilità di fare compagnia nello scivolone in serie B a Verona e Pisa, che non intendono ovviamente arrendersi, ma sono seriamente indiziate di scendere tra i cadetti. Vista anche la caratura tecnica della Fiorentina, che sembra avere le carte in regola per togliersi dai guai (prima o poi), pare che siano proprio i salentini e i grigiorossi i primi "candidati" ad occupare la terza, sgradita poltron a che obbligherà a salutare la serie A.

