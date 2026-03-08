Lecce-Cremonese 2-1 | colpo salvezza dei giallorossi caos e proteste nel finale Cos’è successo

Il Lecce ha vinto 2-1 contro la Cremonese al Via del Mare, domenica 8 marzo, in una partita decisiva per la zona bassa della classifica. Durante il match si sono verificati momenti di confusione e proteste nel finale, con interventi delle forze dell’ordine per gestire le tensioni tra i tifosi. La partita ha visto i gol di entrambe le squadre e alcuni episodi controversi.

(Adnkronos) – Il Lecce batte la Cremonese 2-1 al Via Del Mare oggi, domenica 8 marzo, in un vero e proprio scontro salvezza. Tre punti fondamentali per la squadra di Di Francesco, che con questo successo sale a 27 punti mentre la formazione di Nicola resta ferma a 24. Giallorossi in vantaggio al 22' con Pierotti, poi il raddoppio al 38' con il rigore di Stulic. Nella ripresa la Cremonese accorcia le distanze al 47' con Bonazzoli, ma a dominare sono le proteste nel finale di partita. Nel finale di Lecce-Cremonese succede di tutto. Al minuto 87 viene annullato il pari degli ospiti per fallo di mano di Payero, che spinge la palla in rete. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Lecce-Cremonese 2-1, colpo salvezza dei giallorossi. Pierotti e Stulic decisiviLecce, 8 marzo 2026 - La sfida salvezza al Via Del Mare fra Lecce e Cremonese se l'aggiudicano i salentini, che si impongono 2-1. Leggi anche: Cremonese, missione salvezza: a Lecce sarà una finale Tutti gli aggiornamenti su Lecce Cremonese 2 1 colpo salvezza dei.... Temi più discussi: Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic lanciano Di Francesco, crisi senza fine per Nicola; Lecce-Cremonese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Lecce-Cremonese quote analisi 28ª giornata Serie A; Dove vedere Lecce-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni. La Cremonese si sveglia tardi, il Lecce vince 2-1 lo scontro salvezzaLECCE (ITALPRESS) – Il Lecce piazza un importantissimo colpo in ottica salvezza. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, infatti, superano 2-1 la ... iltempo.it Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic lanciano Di Francesco, crisi senza fine per NicolaColpo salvezza dei giallorossi nello scontro salvezza del 'Via del Mare': decisivi i gol dell'argentino e del serbo (su rigore). Agli ospiti - decimo nelle ultime 14 uscite - non basta Bonazzoli ... corrieredellosport.it Lecce -Cremonese finisce 2 a 1: allo Stadio del Mare il boato dei tifosi per una partita al fulmicotone x.com Il Lecce vince lo scontro salvezza con la Cremonese e si porta a +3 dalla zona retrocessione. La Cremonese, invece, finisce per la prima volta sotto il 17° posto, nella zona caldissima della classifica. L'ultima vittoria risale al 7 dicembre (proprio nella gara di an - facebook.com facebook