Corsa Champions tutta da decidere | 5 squadre in lotta per due posti

La 34ª giornata di Serie A si è conclusa e la lotta per il terzo e quarto posto in classifica continua a essere molto aperta, con cinque squadre coinvolte che competono per due posti disponibili. La posizione delle squadre è rimasta invariata o è cambiata a seguito delle partite disputate, lasciando ancora molte incognite su chi riuscirà a ottenere i piazzamenti in zona Champions League. La prossima giornata potrebbe essere decisiva per alcuni di questi club.

Si è conclusa la 34? giornata di Serie A e la corsa al terzo e quarto posto rimane più aperta che mai. Con il pareggio di Milan-Juventus a San Siro, la squadra di Allegri non solo rimane aritmeticamente viva nella visione astratta di uno spareggio per lo Scudetto con l’Inter, ma guadagna 6 punti sulle quinte classificate: Como e Roma. Un pò meno tranquilla è la squadra di Spalletti che rimane quarta in classifica con 64 punti, davanti alle due rivali appaiate a quota 61. Il finale di stagione del Milan. Lo 0-0 di domenica allo stadio Giuseppe Meazza è stato visto dai milanisti come un risultato positivo per allungare la distanza e presidiare il terzo posto.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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