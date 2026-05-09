Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 36ª giornata di Serie A 202526 sarà trasmessa su Sky Sport e NOW, con un palinsesto che include tutte le partite in programma. Sono disponibili gli orari delle dirette e i nomi dei telecronisti che commenteranno le gare. La programmazione completa è stata annunciata e sarà possibile seguire gli incontri attraverso le piattaforme ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scopri la programmazione della 36ª giornata di Serie A 202526 su Sky Sport e NOW. Palinsesto completo, orari delle dirette e tutti i telecronisti dei match. Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTASEISESIMA GIORNATA - Da venerdì 8 a lunedì 11 maggio appuntamento con la trentaseiesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.🔗 Leggi su Digital-news.it

serie a 2025 26 diretta sky sport e now 36a giornata palinsesto e telecronisti
© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 27a Giornata - Palinsesto e TelecronistiSabato 28 Febbraio alle 20:45 | INTER - GENOA Domenica 1 Marzo alle 18:00 | TORINO - LAZIO Lunedi 2 Marzo alle 20:45 | UDINESE - FIORENTINA PRE E...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A 2025-26, caccia alla Champions League: dove vedere le partite in diretta; Presentata a Vicenza la finale del 24 maggio tra Juventus e Roma. Cappelletti: Una città che per me significa molto e che risponderà alla grande; Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), promosse e retrocesse.

diretta sky sport serie a 2025 26Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Ritorno, Palinsesto TelecronistiMartedi 5 e Mercoledi 6 Maggio 2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALI RITORNOSU SKY E IN STREAMING SU NOW LIVE DA SEGUIRE ANCHE... » Leggi i dettagli ... digital-news.it

diretta sky sport serie a 2025 26Serie A 2025-26, caccia alla Champions League: dove vedere le partite in direttaDall'8 all'11 maggio 2026 si gioca la 35ª giornata di campionato: dove vedere tutti i match in programma e su quale piattaforma ... libero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.