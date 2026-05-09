Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 36ª giornata di Serie A 202526 sarà trasmessa su Sky Sport e NOW, con un palinsesto che include tutte le partite in programma. Sono disponibili gli orari delle dirette e i nomi dei telecronisti che commenteranno le gare. La programmazione completa è stata annunciata e sarà possibile seguire gli incontri attraverso le piattaforme ufficiali.

Scopri la programmazione della 36ª giornata di Serie A 202526 su Sky Sport e NOW. Palinsesto completo, orari delle dirette e tutti i telecronisti dei match. Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTASEISESIMA GIORNATA - Da venerdì 8 a lunedì 11 maggio appuntamento con la trentaseiesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.🔗 Leggi su Digital-news.it

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