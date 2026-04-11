La 36a giornata di Serie C della stagione 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. La programmazione coprirà tutti i match dei gironi A, B e C, con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni fase del weekend calcistico. Le partite saranno accompagnate da aggiornamenti in tempo reale riguardanti le classifiche e i risultati.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Tutte le partite della Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti ufficiali e...