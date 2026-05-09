Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 36a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 36ª giornata di Serie A della stagione 202526 sarà trasmessa in diretta da DAZN, con tutte le partite in programma visibili sui canali della piattaforma. Il palinsesto include gli orari di inizio di ogni match e i telecronisti incaricati di commentare le gare. La programmazione, curata da Simone Rossi di Digital-News, fornisce un quadro completo delle partite e delle piattaforme di trasmissione disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutte le partite della 36a giornata con telecronisti DAZN. Programma completo del turno con tutte le partite in diretta, orari, piattaforme e telecronisti Dopo Diego Milito, Claudio Marchisio, Alessandro Nesta e Igli Tare, il nuovo protagonista è Pierluigi Collina, il fischietto più celebre della storia del calcio. Un episodio intenso e rivelatore, che restituisce il ritratto di un uomo capace di attraversare i confini del campo ed entrare nell'immaginario collettivo, senza mai smettere di essere, prima di tutto, un arbitro. La puntata ripercorre un percorso umano e professionale fuori dal comune. Dal ragazzo di Bologna che a 17 anni iniziò quasi per caso il corso per arbitri, seguendo un amico, all'uomo che ha arbitrato partite che sono diventate pagine indelebili della storia calcistica.🔗 Leggi su Digital-news.it

serie a 2025 26 diretta dazn 36a giornata palinsesto e telecronisti
© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e TelecronistiLa 36esima giornata di Serie B in diretta su DAZN Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per...

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 36a Giornata - Palinsesto e TelecronistiScopri la programmazione della 36ª giornata di Serie A 2025/26 su Sky Sport e NOW.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Diretta Verona-Como: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A 2025-26, caccia alla Champions League: dove vedere le partite in diretta; ? LIVE! Atalanta-Genoa 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta.

serie a 2025 26 direttaSerie A 2025-26, caccia alla Champions League: dove vedere le partite in direttaDall'8 all'11 maggio 2026 si gioca la 35ª giornata di campionato: dove vedere tutti i match in programma e su quale piattaforma ... libero.it

serie a 2025 26 direttaSerie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.