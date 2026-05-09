Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 36a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 36ª giornata di Serie A della stagione 202526 sarà trasmessa in diretta da DAZN, con tutte le partite in programma visibili sui canali della piattaforma. Il palinsesto include gli orari di inizio di ogni match e i telecronisti incaricati di commentare le gare. La programmazione, curata da Simone Rossi di Digital-News, fornisce un quadro completo delle partite e delle piattaforme di trasmissione disponibili.

Tutte le partite della 36a giornata con telecronisti DAZN. Programma completo del turno con tutte le partite in diretta, orari, piattaforme e telecronisti Dopo Diego Milito, Claudio Marchisio, Alessandro Nesta e Igli Tare, il nuovo protagonista è Pierluigi Collina, il fischietto più celebre della storia del calcio. Un episodio intenso e rivelatore, che restituisce il ritratto di un uomo capace di attraversare i confini del campo ed entrare nell'immaginario collettivo, senza mai smettere di essere, prima di tutto, un arbitro. La puntata ripercorre un percorso umano e professionale fuori dal comune. Dal ragazzo di Bologna che a 17 anni iniziò quasi per caso il corso per arbitri, seguendo un amico, all'uomo che ha arbitrato partite che sono diventate pagine indelebili della storia calcistica.🔗 Leggi su Digital-news.it

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