Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 36a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 36ª giornata di Serie B della stagione 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con un programma che include derby, big match e partite decisive per la classifica e i playoff. Sono previsti dati, orari e telecronisti dedicati per ogni incontro, offrendo un quadro completo delle sfide in programma. La giornata si svolgerà con molte partite che potrebbero influenzare gli equilibri in zona promozione e retrocessione.

La 36esima giornata di Serie B in diretta su DAZN Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. Sarà il secondo match della 36esima giornata di Serie BKT, Avellino-Bari, la gara trasmessa gratuitamente su DAZN questo weekend. Con calcio di inizio previsto per questa sera, venerdì 24 aprile alle 21.00, la partita seguirà quella disputata all’U-Power Stadium tra Monza e Modena. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate.🔗 Leggi su Digital-news.it

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