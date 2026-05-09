Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, ha recentemente portato la Lucchese in serie D, dopo che la squadra aveva rischiato il fallimento e la stagione precedente era stata cancellata per problemi societari. La salvezza ottenuta in Lega Pro si è conclusa con la perdita del campionato, ma ora il club torna a competere in una categoria inferiore. Pirozzi ha spesso sottolineato come lo sport possa insegnare a ricostruire insieme, anche dopo momenti difficili.

Ricostruire cancellando le macerie. Se parliamo a livello calcistico, Sergio Pirozzi ha compiuto l’ennesimo capolavoro riportando la Lucchese in serie D dopo la cancellazione della stagione scorsa per problemi societari seguita a una bellissima salvezza in Lega Pro. Ma Sergio Pirozzi la ricostruzione dopo un dramma, questa volta drammaticamente vero, l’ha vissuta sulla sua pelle nel 2016 da sindaco di Amatrice, la cittadina laziale rasa al suolo da un terremoto devastante: 239 morti nella sola cittadina laziale, e quella frase pronunciata da lui nelle ore successive ai microfoni di Sky: "Amatrice non c’è più". Pirozzi, se non fosse stato un tecnico di calcio abituato ad affrontare mille battaglie, quella sfida di aiutare il suo paese a risorgere l’avrebbe vinta? "Il fatto di essere stato giocatore e di essere allenatore mi ha aiutato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sergio Pirozzi ha appena riportato la Lucchese in serie D dopo il rischio di fallimento: era il sindaco di Amatrice. "Lo sport insegna a ricostruire tutti insieme»

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sergio Pirozzi ha appena riportato la Lucchese in serie D dopo il rischio di fallimento: era il sindaco di Amatrice. Lo sport insegna a ricostruire tutti insieme; Lucchese, è già tempo di futuro: progetto stadio, il possibile addio di Pirozzi e il primo obiettivo per l’attacco; S.Pirozzi (All.Lucchese): Avremo più pubblico della Lazio; Allenatore, squadra e impianti: Lucchese al lavoro per il futuro.

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