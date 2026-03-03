Nella partita tra la Lucchese e la squadra avversaria, l’allenatore Pirozzi ha scelto di far rientrare Rotondo in difesa, rafforzando il reparto difensivo. La squadra ha ottenuto una vittoria al novantacinquesimo minuto, dopo aver rischiato di perdere la partita pochi minuti prima del gol decisivo. La gara si è conclusa con il risultato favorevole alla Lucchese.

Quando vinci una partita al novantacinquesimo, dopo aver rischiato, qualche minuto prima del gol vincente, di perderla, vuol dire che è l’annata giusta. Tutto questo è successo nell’extra time di Lucchese-Massese, sul punteggio, onesto fino ad allora, di 0 a 0, quando Perrone, davanti a Milan, ha fatto cilecca. Sul rovesciamento di fronte, sul cross tagliato di Fedato, il mediano Sansaro, da otto minuti sul terreno, si è avvitato in una area affollata e, di testa, ha indirizzato il pallone alle spalle dell’incolpevole portiere apuano, proprio sotto la curva Ovest. Così la Lucchese ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa alla serie "D", facendo dire a Sergio Pirozzi, con la consueta onestà intellettuale, che, a volte, nel calcio, per vincere, ci vuole anche il fattore "C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Lo sprint finale verso la "D". Pirozzi ritrova Rotondo: difesa più forte

Lucchese - La sosta prima dello sprint finale. Pirozzi spera in Riad, Colferai e RotondoSettimana di meritato relax per la Lucchese che, oggettivamente, aveva bisogno di tirare un po’ il fiato, avendo speso moltissime energie...

Lucchese - Mercato per lo sprint finale. Picchi "riapre" la campagna acquistiAlberto Picchi, il ventinovenne centrocampista livornese che, in estate, era stato, giustamente, considerato il pezzo da novanta della campagna...

Tutto quello che riguarda Lucchese - Lo sprint finale verso la "D".

Temi più discussi: Calcio Eccellenza. Il riposo non sorride alla Zenith. Lucchese e Viareggio accelerano; McTominay out in Atalanta-Napoli, Conte ha aggregato due baby della Primavera: i nomi; Lucchese - Il personaggio Riad | Pantera voliamo ancora.

Lucchese - Mercato per lo sprint finale. Picchi riapre la campagna acquistiAlberto Picchi, il ventinovenne centrocampista livornese che, in estate, era stato, giustamente, considerato il pezzo da novanta della campagna acquisti della Lucchese – per i suoi trascorsi in B ... lanazione.it

Lucchese - Un derby cruciale. La Pantera vuole riallungareVincere domenica la prima delle sette finali che mancano alla conclusione del campionato vorrebbe dire mettere una solida ipoteca sulla promozione in serie D, anche e soprattutto in considerazione ... lanazione.it

Lucca in Diretta. . Sansaro regala la vittoria alla Lucchese all'ultimo secondo. I rossoneri salgono a più otto sulla seconda --> https://www.luccaindiretta.it/sport/calcio/eccellenza/2026/03/01/sansaro-regala-la-vittoria-alla-lucchese-allultimo-secondo-i-rossoneri- - facebook.com facebook