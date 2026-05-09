Una recente intervista ha visto l’attore condividere alcuni ricordi sulla propria esperienza di genitore, evidenziando come le attività con i figli cambino nel tempo: dai giochi spensierati a 30 anni alle scelte di seguire le partite in televisione o allo stadio a 60. Nel frattempo, sono emerse riflessioni sul ruolo della genitorialità tra persone di diversi orientamenti sessuali, che affrontano sfide e portano alla luce nuove prospettive finora poco discusse.

Persone di diverso orientamento sessuale, sia in coppia che single, che tramite il loro desiderio di genitorialità, offrono nuove prospettive e portano alla luce conflitti profondi finora inesplorati. Sono le storie raccontate nella nuova serie “In Utero” su HBO Max con otto episodi, in uscita ogni venerdì. Protagonisti sono: Ruggero ( Sergio Castellitto ), ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita ‘Creatividad’, e Angelo ( Alessio Fiorenza), uomo trans biologo. Ci sono anche l’amministratrice e fondatrice insieme al marito della clinica Teresa ( Maria Pia Calzone ) e la patient assistant Dora ( Thony ). Tutti insieme ogni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sergio Castellitto: “Quando sei papà a 30 anni giochi a palla con tuo figlio, a 40 ti fai male al menisco e a 60 gli dici ‘vedo la partita in tv, allo stadio non vengo”

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