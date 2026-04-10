Jack Savoretti ha condiviso un pensiero su come la percezione delle proprie conoscenze cambi con l’età, citando una frase di Gino Paoli: “Fino ai 30 anni sei convinto di conoscere tutto, arrivi ai 40 e dici ‘va bene, non so niente’”. Ha anche parlato delle sue sensazioni di ansia domenicale legate al ritorno a scuola il giorno successivo. Le sue parole riflettono un’esperienza personale e un atteggiamento di consapevolezza crescente nel tempo.

“Fino ai 30 anni sei convinto di conoscere tutto, arrivi ai 40 e dici “va bene, non so niente”. È stata questa la consapevolezza che ha accompagnato il cantautore italo-inglese, Jack Savoretti, nella realizzazione del suo ultimo disco, “We Will Always Be The Way We Were” (“Saremo sempre quello che eravamo”). L’album, che verrà pubblicato venerdì 10 aprile, sovrappone la “crisi dei 40 anni” dell’artista con tracce molto romantiche. Il progetto, che conta tredici tracce, presenta i featuring di Mille, Steph Fraser e KT Tunstall. “We Will Always Be The Way We Were” arriva dopo la parentesi di “Miss Italia” (“ero vulnerabile al massimo, perché l’album era in italiano”) e rappresenta, per Savoretti, un tuffo sentimentale nel passato, ma senza nostalgia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fino ai 30 anni sei convinto di conoscere tutto, arrivi ai 40 e dici ‘va bene, non so niente’. Me l’ha insegnato Gino Paoli. Sarò sempre quella persona che alla domenica viene l’angoscia perché lunedì c’è scuola”: parla Jack Savoretti

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Enzo Jannacci 30 anni senza andare fuori tempo live -aprile 1989 - editing AV 4K Davide Dallatorre

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È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Cover di Gino Paoli “Non si vive in silenzio” - facebook.com facebook

Difficile scegliere una canzone di Gino Paoli con cui salutarlo. Gino Paoli ci lascia un'eredità meravigliosa, grazie per la tua arte! #GinoPaoli x.com