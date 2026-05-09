Serata in ricordo di Papa Wojtyla

Questa sera si svolge la tradizionale cerimonia dello Sposalizio del Mare, giunta alla sua 582ª edizione. L’evento si tiene ogni anno nel centro storico e coinvolge diversi rappresentanti delle istituzioni locali e del settore marittimo. Quest’anno, la manifestazione coincide anche con due anniversari legati alla storia della città del sale, che saranno ricordati durante le celebrazioni. La serata prevede momenti di cerimonia e spettacoli lungo la costa.

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