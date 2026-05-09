Serata in ricordo di Papa Wojtyla
Questa sera si svolge la tradizionale cerimonia dello Sposalizio del Mare, giunta alla sua 582ª edizione. L’evento si tiene ogni anno nel centro storico e coinvolge diversi rappresentanti delle istituzioni locali e del settore marittimo. Quest’anno, la manifestazione coincide anche con due anniversari legati alla storia della città del sale, che saranno ricordati durante le celebrazioni. La serata prevede momenti di cerimonia e spettacoli lungo la costa.
Tutto pronto per le celebrazioni della 582° edizione dello Sposalizio del Mare. L’evento quest’anno è anche l’occasione per celebrare due importanti anniversari che hanno visto protagonista la città del sale. Ricorrono infatti i 50 anni del gemellaggio con la città polacca di Jelenia Góra, sottoscritto nel 1976. Quest’anno ricorre inoltre il 40esimo anniversario dello Sposalizio del Mare celebrato l’11 maggio 1986 da Giovanni Paolo II. Per rievocare la presenza del Papa a Cervia, martedì 12 maggio, alle 17 alla biblioteca comunale ’Maria Goia’ è organizzato un incontro pubblico in collaborazione con il Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Funerale Papa Giovanni Paolo II - 08/05/2005
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