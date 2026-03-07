C’è il Papa a Primavalle | Leone continua la visita alle parrocchie romane nel segno di Wojtyla

Domenica, il Papa Leone XIV visiterà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione a Primavalle, un quartiere periferico di Roma. L’evento si svolgerà nel giorno dedicato alle donne e vedrà la partecipazione di fedeli e cittadini della zona. La visita fa parte di un itinerario di incontri nelle parrocchie romane, con particolare attenzione alle comunità locali, in continuità con le visite dei predecessori.

Il Papa domenica sarà nel quartiere periferico della capitale di Primavalle. Sarà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, di via di Torrevecchia, ad accogliere Papa Leone XIV nel giorno della festa delle donne. È da oltre quarant’anni (san Giovanni Paolo II papa) che non andava un Pontefice, l’attesa dunque è tanta. Il quartiere è quello dove nel 2023 fu uccisa a coltellate e gettata in un carrello la 17enne Michelle Causo. Il Pontefice, nella sua quarta parrocchia della capitale che visiterà arriverà alle 16. Ad accoglierlo, ci saranno, tra gli altri, il cardinale vicario Baldo Reina e il parroco don Paolo Stacchiotti, che guida la parrocchia dallo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

