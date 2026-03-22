La prima puntata del Serale di Amici 25 è andata in onda, con Maria De Filippi che ha coinvolto i concorrenti in un clima teso. Durante la serata, Gigi D’Alessio ha rivolto parole dure ad Anna Pettinelli, mentre la conduttrice ha promosso una dinamica di confronto tra i partecipanti, creando momenti di forte tensione. Lo spettacolo si è concluso con alcune discussioni che hanno acceso l’atmosfera.

La lunga attesa è terminata e il sipario sul Serale di Amici 25 si è finalmente alzato. La prima puntata dello show di Maria De Filippi ha visto andare in scena esibizioni emozionanti, ma è stata anche caratterizzata da scontri accesi. Un vero e proprio tutti contro tutti, agevolato anche dal meccanismo del gioco con tre squadre pronte a sfidarsi, quattro giudici dalle personalità forti e professori decisi a proteggere i propri allievi, senza esclusione di colpi. Ad Amici 25 è tutti contro tutti. La prima puntata di Amici 25 è stata, come prevedibile, caratterizzata da numerosi scontri e da un vero e proprio tutti contro tutti. Non solo le liti e le frecciatine fra i professori, nel format si sono aggiunti anche gli scontri con i giudici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, Maria De Filippi mette tutti contro tutti. Gigi D’Alessio gela Anna Pettinelli

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