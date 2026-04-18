Anticipazioni serale Amici 25 18 aprile | ballottaggio a tre e scontro in studio tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli

Durante la registrazione della quinta puntata del Serale di “Amici” di Maria De Filippi, in programma per sabato 18 aprile su Canale 5, si sono verificati momenti di grande tensione. Tre concorrenti si sono trovati a rischio eliminazione, mentre le sfide tra gli allievi sono state particolarmente intense. Inoltre, si è verificato un confronto acceso tra alcuni giudici in studio, che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Clima tesissimo al Serale di “Amici” di Maria De Filippi: dalla registrazione della quinta puntata, in onda sabato 18 aprile su Canale 5, emergono anticipazioni ricche di colpi di scena: tre allievi a rischio eliminazione, sfide accese e uno scontro tra giudici che non è passato inosservato. Ospiti e giudici: cast ricchissimo In giuria tornano:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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