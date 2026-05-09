Serale di Amici 2026 chi sarà eliminato e chi va in finale | le anticipazioni dell'ottava puntata

Nella serata di sabato 9 maggio 2026 si è svolta la semifinale del Serale di Amici, condotta da Maria De Filippi. Durante la diretta sono stati annunciati i concorrenti eliminati e quelli che si sono qualificati per la finale. L’evento ha visto momenti di tensione e emozione, con le squadre impegnate nelle ultime sfide prima di conoscere il nome del vincitore di questa edizione.

La diretta della semifinale del Serale di Amici con Maria De Filippi stasera sabato 9 maggio 2026 in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21:30: chi andrà in finale?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amici 25, Colpo di Scena Sull'ELIMINATO della Settima Puntata del Serale / Anticipazioni 2 Maggio

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