Serale di Amici 2026 chi sarà eliminato | le anticipazioni della quarta puntata

Stasera va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2026 condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è in diretta e si svolge nella serata di domenica 11 aprile. Durante l’evento, uno o più concorrenti saranno eliminati in base alle votazioni e alle performance della serata. Le anticipazioni indicano che la puntata si concentrerà sulle esibizioni dei concorrenti e sui momenti di confronto tra gli studenti e la giuria.

La diretta della quarta puntata del Serale di Amici con Maria De Filippi stasera domenica 11 aprile 2026 in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21:30: chi sarà l'eliminato della quarta puntata?.🔗 Leggi su Fanpage.it Serale Amici, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, gli ospitiTutte le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 11 aprile: chi sono gli ospiti e chi sarà eliminato Sabato 11 aprile... Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile. Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione