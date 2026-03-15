Droga pronta per lo spaccio in autostrada | fermato pusher 26enne

Durante un controllo sulla Brebemi, la Polizia Stradale di Brescia ha fermato un uomo di 26 anni di Caravaggio, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso dell’intervento, sono state trovate sostanze pronte per essere distribute come droga. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato per procedere con le verifiche del caso.

La Polizia Stradale sequestra hashish e marijuana già pronte per la vendita. Denuncia e multa per il giovane Un controllo di routine sulla Brebemi ha portato alla scoperta di droga pronta per lo spaccio. Protagonista un 26enne di Caravaggio, già noto alle forze dell’ordine, fermato nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Brescia, Distaccamento di Chiari. Gli agenti, impegnati nei consueti servizi di vigilanza sull’autostrada, hanno notato subito il suo atteggiamento agitato. Il nervosismo non è passato inosservato e ha spinto gli uomini in divisa a procedere con una perquisizione. All'interno dell’auto sono stati trovati diversi involucri di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa mezzo etto, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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