Senigallia per la flotta verso Gaza | attivisti al rischio di sequestro
Due attivisti residenti a Senigallia sono attualmente in sciopero della fame, mentre si trovano a rischio di sequestro. La loro posizione riguarda la partecipazione a una flotta diretta a Gaza, un'azione che ha attirato l'attenzione delle autorità. I due, coinvolti in questa iniziativa, continuano a sostenere le proprie posizioni nonostante le pressioni e le minacce di restrizioni sulla loro libertà.
? Punti chiave Chi sono i due attivisti attualmente in sciopero della fame?. Come rischiano il sequestro gli attivisti residenti a Senigallia?. Perché l'esercito ha preso di mira le imbarcazioni in acque internazionali?. Cosa accadrà ai volontari marchigiani dopo la manifestazione di sabato?.? In Breve Manifestazione a Senigallia sabato 9 maggio ore 17 per la Global Sumud Flotilla.. Attivisti Thiago Ávila e Saif Abu Keshek in sciopero della fame ad Ashkelon.. Sequestro di 179 persone in acque internazionali vicino alle coste greche fine aprile.. Coordinamento Marche per la Palestina mobilita reti associative e collettivi locali.. Sabato 9 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu
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