Senigallia per la flotta verso Gaza | attivisti al rischio di sequestro

Due attivisti residenti a Senigallia sono attualmente in sciopero della fame, mentre si trovano a rischio di sequestro. La loro posizione riguarda la partecipazione a una flotta diretta a Gaza, un'azione che ha attirato l'attenzione delle autorità. I due, coinvolti in questa iniziativa, continuano a sostenere le proprie posizioni nonostante le pressioni e le minacce di restrizioni sulla loro libertà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui