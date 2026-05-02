Un gruppo di attivisti sta preparando un'operazione per rafforzare la flotta di barche dirette verso Gaza, puntando a superare il blocco navale. Nel frattempo, all’interno del carcere di Shikma si sono verificati episodi di tensione tra i detenuti e le forze di sicurezza. La situazione sembra essere in evoluzione, con le autorità che tengono sotto controllo gli sviluppi.

? Cosa scoprirai Come faranno gli attivisti a rinforzare la flotta dopo il blocco?. Cosa è successo realmente ai detenuti all'interno del carcere di Shikma?. Perché l'Italia è chiamata in causa per la sicurezza degli attivisti?. Dove si sposterà la protesta dopo il ricorso alla Corte Europea?.? In Breve Thiago Avila e Saif Abukeshek iniziano sciopero della fame nel carcere di Shikma.. Tony La Piccirella denuncia trenta ore di isolamento in un container senza aperture.. Oltre 175 attivisti trattenuti nell'atrio con tre feriti gravi e un ospedalizzato.. Ricorso urgente depositato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per i detenuti.. A circa 32 chilometri dalle coste di Creta, ventidue imbarcazioni della Global Sumud Flotilla restano ancorate in acque internazionali dopo l’intercettazione da parte delle forze israeliane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotta verso Gaza: gli attivisti puntano a salpare con più barche

Flotilla per Gaza attracca a Napoli, equipaggi pronti a consegnare aiuti umanitari

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